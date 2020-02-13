Доработка сайта PHP

$25
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка221 просмотр
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Всем привет

Задачи: 

1 перенести правки с тестового стенда на боевой 

Страница 

Тестовый стенд http://188.246.226.81:8888/getcashback/ —> https://skidka-plus.com/getcashback/

Перенос фильтров которые есть на тесте (По популярности по рейтингу …)

Плюс сделать возможность чтобы была возможность фильтровать по категориям 

например По красоте + по популярности 

2 перенос звездочек рейтинга которые тоже есть на тесте 

3 Поправить количество магазинов в разделе кэшбэк это меню и сама страница 

их количество должно не отличатся а 

Работаем вместе через Team Viewer 

Связь по скайпу либо по телеграмму

Движок самопис PHP

Срок выполнения 1 день

PHP
4 года назад
perepelkindv_del
Денис 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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