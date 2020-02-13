Доработка сайта PHP

Всем привет

Задачи:

1 перенести правки с тестового стенда на боевой

Страница

Тестовый стенд http://188.246.226.81:8888/getcashback/ —> https://skidka-plus.com/getcashback/

Перенос фильтров которые есть на тесте (По популярности по рейтингу …)

Плюс сделать возможность чтобы была возможность фильтровать по категориям

например По красоте + по популярности

2 перенос звездочек рейтинга которые тоже есть на тесте

3 Поправить количество магазинов в разделе кэшбэк это меню и сама страница

их количество должно не отличатся а

Работаем вместе через Team Viewer

Связь по скайпу либо по телеграмму

Движок самопис PHP

Срок выполнения 1 день