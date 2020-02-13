Подключить лендинг к WireCRM

Нужно подключить передачу формы заявок к системе WireCRM https://wirecrm.com/

Требуется при отправке формы с лендинга на PHP отправить запрос к API WireCRM для создания сделки, также к сделке создать контакт, если контакт в базе CRM уже есть, то контакт не создавать, а прикрепить существующий к сделке.