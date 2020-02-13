Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества. Если нас все устраивает то возможна работа на постоянной основе. Для принятия решения пожалуйста распишите свои навыки и уровень компетенций, а также желаемый месячный оклад или оплату за час.
Доработка сайта по продаже цифровых товаров (в связке с Digiseller)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем грамотного специалиста имеющего опыт работы с индивидуальными (не шаблонными) сайтами по продаже цифрового товара (площадка работает как маркетплейс в связке с Digiseller, т.е товары, данные продавцов, статистика импортируется напрямую).
Требуется исправление ошибок в импорте данных продавцов и статистики, а также внесение корректировок в верстке, работе админ панели и в целом провести аудит по оптимизации сайта в т.ч. seo
-Пожелания:
Знание особенностей работы с Digiseller
Опыт в работе с маркетплейсами
Порядочность, оперативность в решении задач и внимание к деталям
Понимание того, что правки, это неотъемлемая часть работы (в пределах разумного)
Наличие вкуса
Гарантия конфиденциальности данных
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, т.к проект новый и в дальнейшем планируются работы по редизайну и внесению других изменений.
В заявке прикрепите ваше портфолио с уже выполненными работами, которые делали в последнее время. Укажите свои расценки, насколько Вы загружены. Если Вы отвечаете на проект не читая его описание – сразу в отказ.
В л/с ссылка на страницу и подробное тех задание
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