Нужно доработать интернет магазин на 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
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Нужно внести доработки на сайт согласно тз ( тз предоставлю при личной переписки)  

нужно доработать фильтр товаров, каталог,чпу

процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата по факту

выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на

мой

4 года назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад