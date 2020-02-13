Нужно доработать интернет магазин на 1С Битрикс

Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества. Если нас все устраивает то возможна работа на постоянной основе. Для принятия решения пожалуйста распишите свои навыки и уровень компетенций, а также желаемый месячный оклад или оплату за час.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести доработки на сайт согласно тз ( тз предоставлю при личной переписки)
нужно доработать фильтр товаров, каталог,чпу
процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата по факту
выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на
мой
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