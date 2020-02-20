Нужно сделать выгрузку данных из AMO crm в MySQL с обновлением раз в 5

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Нужно сделать выгрузку данных из AMO crm в MySQL с обновлением раз в 5 минут.

Все данные. С подгрузкой новых значений.

MySQL
4 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$30
1 день
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро проверил, быстро оплатил. Всё хорошо.