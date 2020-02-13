Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества.

Веб-программированиеЗакрыт52 заявки989 просмотров
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Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества. Если нас все устраивает то возможна работа на постоянной основе. Для принятия решения пожалуйста распишите свои навыки и уровень

компетенций, а также желаемый месячный оклад или оплату за час.

4 года назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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