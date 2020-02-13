Нужно будет скачать и открыть 4 приложения, вставить готовые отзывы в xiaomi store и не удалять приложения 2 недели.
Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Fullstack разработчик для долгосрочного сотрудничества. Если нас все устраивает то возможна работа на постоянной основе. Для принятия решения пожалуйста распишите свои навыки и уровень
компетенций, а также желаемый месячный оклад или оплату за час.
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