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- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день Нужно разместить 10 статей на блогНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день Есть автомобильные сайты с высокой посещаемостью: Русский язык(Россия) - 400 000 пользователей в месяц Английский язык(США) - 150 000 пользователей в месяц Испанский язык(Латам) - 250 000 пользователей в месяц и т.д. Для принятия решения пожалуйста высылайте примеры ...Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется человек со знанием английского языка C1(Advanced) и выше на пол ставки(4 часа в день, 5 дней в неделю). Работать можно в удобное для вас время Гарантируем: - Оплату по запросу в любое время - Любой объем работы, ...Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день На постоянную работу ищем контент-менеджера на пол или полную ставку. Для принятия решения пишите над какими проектами работали, какой есть опыт и знания. А также желаемый оклад в месяц на полную или пол ставки.Наполнение сайтов68 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение гуглить ...Переводы2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день Нужно написать 10 статей на английском языке по автотематике, требования: Отличное понимание автомобильной ниши Уровень английского - C1 (Advanced) и выше Высылайте пожалуйста примеры ваших текстовКопирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Требуется писатель со знанием английского языка на полную занятость: Уровень английского - C1 (Advanced) и выше Базовое понимание автомобильной ниши Для принятия решения высылайте пожалуйста написанную вами статью на английскомПереводы14 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем специалиста для постоянного сотрудничества в работе над статьями: - перелинковка между статьями - мета-теги - микроразметка - улучшение восприятия информации и т.д. Для принятия решения высылайте пожалуйста примерную вашу ставку = за час, за день, за неделю работы, за месяц ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение гуглить ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Требуется писатель со знанием английского языка на долгосрочное сотрудничество. Вашего уровня английского должно хватать, чтобы понимать смысл написанного, понимать хорошо или плохо написана статья, понимать написана статья индусом или нейтивом, минимально уметь самому писать ...Переводы39 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Нужна адаптивная верстка нескольких страниц = главной и страницы с видеоплеером Для принятия решения пишите пожалуйста о своих ценах за час или за страницу или за что то другое.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Для постоянного сотрудничества нужен графический дизайнер, видео-редактор и редактор каналов в ютубе в одном лице. Задачи: Создание превью(thumbnails) для видео на ютубе Накладывание звуковых дорожек на разных языках на видео Подрезка видео Добавление видео в ютуб и т.д Проекты в ...Видеомонтаж55 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем в команду сценариста, который сможет писать креативные сценарии для видеороликов YT Пример ролика: [url=https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE]https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE[/url] При отклике просьба указывать: 1) Время написания сценария, опираясь на пример 2) Ваши примеры сценариев(портфолио)Сценарии28 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем в команду аниматора видеороликов для YT (полный цикл). Пример анимации [url=https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE]https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE[/url] Пожалуйста, при отклике указывайте: 1) Ссылки на Ваши работы(портфолию). 2) Сколько времени Вам потребуется на создание анимационного видеоролика из примера. Ответы на два пункта, обязательны! Спасибо.Анимация39 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен сценарист для написания креативного сценария видеоролика для YT (длительностью 10 минут) Пример: https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE При отклике просьба указывать: 1) Время написания сценария, опираясь на пример 2) Стоимость написания сценария для 10 минутного анимационного видео YT, опираясь на пример 3) Ваши ...Сценарии6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать анимированный видеоролик для YT (полный цикл), вам будет предоставлен только сценарий и аудио(закадровый голос). Пример анимации https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE Пожалуйста, при отклике указывайте: 1) Ссылки на Ваши работы(портфолию). 2) Сколько времени Вам потребуется на создание анимационного видеоролика из примера. ...Анимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужен специалист который объяснит и покажет как пользоваться Pinterest.com как одним из каналов для привлечения трафика на сайтСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Нужна помощь в продвижение салона красоты в инстаграм в городе миллионике. Для ускорения принятия решения вышлите пожалуйста примеры ваших удачных кейсов, а также в каком формате вам удобнее работать, а также стоймость ваших услуг.Социальные сети (SMM и SMO)82 заявкиЗакрыт4 года назад