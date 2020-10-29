yda4huk

Алексей Попов yda4huk

 
61 годРоссия/Алатырь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контент менеджер со знанием английского языка для парфюмерного сайта

    Вы получаете статью написанную с помощью чатагпт, она на писана по фактам и полностью релевантна заголовку. Вам нужно сделать эту статью максимально удобной и полезной для чтения пользователями нашего сайта: - проверить и изменить структуру ...

    WordPressНаписание статей
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Увеличить доход на сайте авто ниши с высокой посещаемостью

    Добрый день Есть автомобильные сайты с высокой посещаемостью: Русский язык(Россия) - 400 000 пользователей в месяц Английский язык(США) - 150 000 пользователей в месяц Испанский язык(Латам) - 250 000 пользователей в месяц и т.д. Для принятия решения пожалуйста высылайте примеры ...

    Маркетинговый анализ4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Человек со знанием английского языка на пол ставки

    Требуется человек со знанием английского языка C1(Advanced) и выше на пол ставки(4 часа в день, 5 дней в неделю). Работать можно в удобное для вас время Гарантируем: - Оплату по запросу в любое время - Любой объем работы, ...

    Редактирование и Корректура49 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавление статей на пол или полную ставку

    Добрый день На постоянную работу ищем контент-менеджера на пол или полную ставку. Для принятия решения пишите над какими проектами работали, какой есть опыт и знания. А также желаемый оклад в месяц на полную или пол ставки.

    Наполнение сайтов68 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание текстов с помощью искусственного интеллекта на английском

    Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание текста на английском с помощью искусственного интеллекта

    Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение гуглить ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 10 статей на английском для автоблога

    Добрый день Нужно написать 10 статей на английском языке по автотематике, требования: Отличное понимание автомобильной ниши Уровень английского - C1 (Advanced) и выше Высылайте пожалуйста примеры ваших текстов

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автор на полную занятость со знанием английского языка

    Добрый день Требуется писатель со знанием английского языка на полную занятость: Уровень английского - C1 (Advanced) и выше Базовое понимание автомобильной ниши Для принятия решения высылайте пожалуйста написанную вами статью на английском

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизатор страниц-статей

    Ищем специалиста для постоянного сотрудничества в работе над статьями: - перелинковка между статьями - мета-теги - микроразметка - улучшение восприятия информации и т.д. Для принятия решения высылайте пожалуйста примерную вашу ставку = за час, за день, за неделю работы, за месяц ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание текстов с помощью искусственного интеллекта на английском

    Добрый день Работа по написанию текстов на английском языке с помощью искусственного интеллекта. Нужно задавать начало предложений, направлять робота в подборе и поиске информации для статей на разные тематики. Знание английского на уровне Advanced, умение гуглить ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автор со знанием английского языка на долгосрочное сотрудничество

    Добрый день Требуется писатель со знанием английского языка на долгосрочное сотрудничество. Вашего уровня английского должно хватать, чтобы понимать смысл написанного, понимать хорошо или плохо написана статья, понимать написана статья индусом или нейтивом, минимально уметь самому писать ...

    Переводы39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна адаптивная верстка

    Добрый день Нужна адаптивная верстка нескольких страниц = главной и страницы с видеоплеером Для принятия решения пишите пожалуйста о своих ценах за час или за страницу или за что то другое.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Графический дизайнер и видео-редактор на постоянное сотрудничество

    Добрый день Для постоянного сотрудничества нужен графический дизайнер, видео-редактор и редактор каналов в ютубе в одном лице. Задачи: Создание превью(thumbnails) для видео на ютубе Накладывание звуковых дорожек на разных языках на видео  Подрезка видео  Добавление видео в ютуб и т.д Проекты в ...

    Видеомонтаж55 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарист на долгосрочное сотрудничество

    Ищем в команду сценариста, который сможет писать креативные сценарии для видеороликов YT Пример ролика: [url=https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE]https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE[/url] При отклике просьба указывать: 1) Время написания сценария, опираясь на пример 2) Ваши примеры сценариев(портфолио)

    Сценарии28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2D аниматор видеороликов

    Ищем в команду аниматора видеороликов для YT (полный цикл). Пример анимации [url=https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE]https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE[/url] Пожалуйста, при отклике указывайте: 1) Ссылки на Ваши работы(портфолию). 2) Сколько времени Вам потребуется на создание анимационного видеоролика из примера. Ответы на два пункта, обязательны! Спасибо.

    Анимация39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется сценарист для анимационнного видеоролика

    Нужен сценарист для написания креативного сценария видеоролика для YT (длительностью 10 минут) Пример: https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE При отклике просьба указывать: 1) Время написания сценария, опираясь на пример 2) Стоимость написания сценария для 10 минутного анимационного видео YT, опираясь на пример 3) Ваши ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание 2D анимации и монтаж видеоролика.

    Необходимо создать анимированный видеоролик для YT (полный цикл), вам будет предоставлен только сценарий и аудио(закадровый голос). Пример анимации https://www.youtube.com/watch?v=IiWZbvY_dTE Пожалуйста, при отклике указывайте: 1) Ссылки на Ваши работы(портфолию). 2) Сколько времени Вам потребуется на создание анимационного видеоролика из примера. ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение салона красоты в инстаграм

    Здравствуйте Нужна помощь в продвижение салона красоты в инстаграм в городе миллионике. Для ускорения принятия решения вышлите пожалуйста примеры ваших удачных кейсов, а также в каком формате вам удобнее работать, а также стоймость ваших услуг.

    Социальные сети (SMM и SMO)82 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
IgorMamaev
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Добавление статей
Отличный заказчик! Общительный и вежливый человек. Оплата вовремя, постановка задачи точная. Всем рекомендую.
Качественная работа!
Ответный отзыв
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
3 года назад
Нужна адаптивная верстка
Отличный заказчик, всегда на связи! Оплату получил моментально!
Все супер!
Ответный отзыв
Daria739
Дарья 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$47
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать 150 рисунков
Очень понравилось работать с Алексеем. Грамотная постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Была бы рада поработать снова!
Дарья очень талантливый и ответственный дизайнер!
Ответный отзыв
Alex711
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Нужно разработать сайт php+mysql
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда онлайн, мгновенная оплата!!! Всем рекомендую! С огромным удовольствием буду работать в дальнейшем!!!
Александр очень ответственный и терпеливый специалист, выполнил работу качественно и в срок!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
онлайн
$500
7 баллов
9 лет назад
Редизайн+адаптивный дизайн+юзабилити. Бюджет неограничен
Хорошо.
отлично.....
Ответный отзыв