IgorMamaev

Игорь IgorMamaev

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте, меня зовут Игорь и я фрилансер. Отвественный и пунктуальный. Стараюсь делать работу в лучшем виде, в котором только могу.

Качественный контент по выгодной стоимости в минимальные сроки!

Принимаю заказы на тексты (рерайт, копирайт, авторский контент). Тексты практически любого плана. Пишу продающие тексты. Знаю программы Тургенев и Главред.

Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.

  • Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.
  • SEO - копирайт, рерайт.
  • Продающие тексты.
  • Переводы - с русского на английский и наоборот
  • Редактура и корректировка.
  • Наполнение сайтов.
Сайт, который я наполнял материалом - only-pubg.ru. Абсолютно все статьи написаны мной, поэтому можете ознакомиться.

Закажите у меня много текстов и получите скидку 5% от суммы заказа.

Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелен на долговременное и плодотворное сотрудничество. Всегда готов внести правки в работу (в пределах разумного).

Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. С удовольствием берусь за написание текстов о строительных материалах, мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.

За тексты, насыщенные сложной специфической терминологией, не берусь по понятным причинам.

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Отзывы заказчиков

yda4huk
62 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Добавление статей
Качественная работа!
Отличный заказчик! Общительный и вежливый человек. Оплата вовремя, постановка задачи точная. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
App_nsk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта. Написание статей на сайте.
Написание статей
Работаем с Игорем уже не первую статью. Пишет грамотно, разбирается в направлении. Очень важно, когда исполнитель понимает с полу слова. Буду продолжать сотрудничать с Игорем. Кто сомневается, попробуйте и убедитесь в компетентности исполнителя.
Дмитрий - отличный заказчик, который выдаёт конкретные задачи. Всё ясно, а главное по делу. Сотрудничаем уже достаточный срок и никаких претензий к нему не имеется. Оплату никогда не задерживает и очень быстро отвечает на сообщения. Я рекомендую его!
Ответный отзыв
webgan
Андрей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Требуется написать обучающий текст со скриншотами.
Спасибо за работу. Ответственный подход, редкость в наше время. Очень порадовало общение с исполнителем. Также работа была сдана намного раньше срока.
Отличный заказчик! Чётко поставленное задание и удобные сроки. Хорошая плата. Очень общительный и приятный молодой человек.
Ответный отзыв