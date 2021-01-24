Нужна адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен64 заявки1568 просмотров
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Добрый день

Нужна адаптивная верстка нескольких страниц = главной и страницы с видеоплеером

Для принятия решения пишите пожалуйста о своих ценах за час или за страницу или за что то другое.

3 года назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$25
1 день
Все супер!
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