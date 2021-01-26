Поправить вёрстку

Необходимо на странице каталога eliteceramica.com/katalog/plitka адаптировать вёрсткой отображение фотографий в каталоге под размер, не обрезать углы. Аналогично и для мобильной версии вёрстку поправить. Взять за основу сайт https://www.marazzigroup.com/collections/yellow-tiles/, размер фото, размеры шрифта, надписи перенести вниз под фото.

Будут ещё правки, это основное. Справочно: сайт на mod x.