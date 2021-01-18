Пару мелочей по верстке

HTML-версткаЗавершен11 заявок324 просмотра
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  • В футере сайта есть меню. https://c2n.me/4aAW57M убрать внизу мерцание на красных ссылках — как будто мигают
  • в моб версии в меню не получается нажать на под меню новости, сразу переходит в раздел о компании. Нужно сделать чтобы подменю в моб версии были сразу развернуты.

    • 3 года назад
    awstudio
    Максим 
    40 летКазахстан
    16 лет в сервисе
    Был
    7 дней назад
    Выбранный исполнитель
    BBGunGun
    Лукинов 
    27 летУкраина
    9 лет в сервисе
    Был
    месяц назад
    3 года назад
    $7
    1 день
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