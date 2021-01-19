Доработать мобильную версию сайта.

HTML-версткаЗавершен29 заявок428 просмотров
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Необходимо доработать мобильную версию сайта. Подробности обсудим в личке.

3 года назад
oxibook
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Sim
32 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
$67
2 дня
Рекомендую исполнителя! Надежность, пунктуальность, грамотность! Все сделал на 5 баллов из 5!
Хороший человек и заказчик! Спасибо за проект)
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