Вёрстка макета из figma

Доброго времени суток. Есть макет сайта (8 страниц) все в png формате, необходимо сверстать под cms Wordpress, предлагайте цены и сроки. Пример png с макетом прикрепил для понимаю и ознакомления. P.S. pixel-perfect верстка не обязательна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо качественно сверстать для PC и мобилок проект из figma.
Проект в личных сообщениях.
p.s. Если сможете предложить и натяжку на любую популярную cms (желательно wordpress), то рассмотрю и эти варианты.
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