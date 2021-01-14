Cверстать main-screen c header

HTML-версткаЗакрыт24 заявки663 просмотра
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Сделать верстку первого экрана с шапкой(резиновая верстка на флексах и брейк-поинтах, плавные анимации).

Разметка HTML должна быть выполнена в соответствии с БЭМ. (Блок__элемент--модификатор)

Исходники стилей должны быть на SASS.

В соответствии с БЭМ, каждому блоку должен соответствовать свой файл стилей.

Слайдер использовать swiper.js.

Сборка на webpack или gulp.

Пишите люди знающие своё дело!!!

Для ознакомления с макетом скидывайте свой телеграмм.

3 года назад
guest_16105510702975
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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