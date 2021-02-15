Верстка email-письма

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок598 просмотров
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Требуется сверстать эту страницу для емейл-клиентов. Проверяться будет в Gmail и Outlook клиентах

3 года назад
changeagain
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$10
10 дней
В целом ок. Но есть вопросы по качеству, надо еще искать кого-то для исправлений
Опыта в верстке email-писем у меня мало. Поэтому не до конца хорошо получилось с адаптивом. Нужно было сделать письмо с поддержкой тёмного режима в Gmail. Заказчик постоянно на связи, оплатил честно в сроки.
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