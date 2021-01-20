Необходима уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.

$40
HTML-версткаЗавершен14 заявок1154 просмотра
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Сайт http://songspro.ru/, нужно сверстать заново с нуля, можно использовать css framework.

Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы.

Т. е. пример:

http://songspro.ru/

http://songspro.ru/2

http://songspro.ru/1/Ariya

http://songspro.ru/1/Ariya/tekst-pesni-Bespechnyy-Angel

Особое внимание обратите на страницу с песней, а именно, как на ней происходит адаптация рекламных блоков, а также на то, что базовый шаблон страницы не должен меняться (т. е. код html для всех повторяющихся частей сайта на каждой странице - меню, лого, хлебные крошки, копирайт и т. д. - должен быть одинаковым и точка внедрения контентного кода html (неповторяющегося) также должна быть одинаковой, чтобы было проще натягивать получившийся дизайн на движок).

Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для поисковых систем), поменять цвета, фон, подобрать симпатичный дизайн, шрифты, отступы, размеры, лого, favicon.

Адаптивность сайта, в том виде, в котором она присутствует сейчас визуально (не в коде), должна остаться.

Готового макета, прототипа, дизайна нет.

Оплата webmoney wmz по факту выполненной работы.

3 года назад
Nitsik
Роман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Notss
Глеб 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)
3 года назад
$40
6 дней
Глеб всё выполнил точно по ТЗ, сделал все необходимые правки, рекомендую.
Рекомендую данного заказчика. Хорошая постановка задачи, оплата моментально =)
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