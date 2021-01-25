Верстальщик на небольшой проект (+php, wordpress, mysql)

HTML-версткаЗавершен15 заявок917 просмотров
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Ищем верстальщика на проект, нужно переверстать сайт на 3 страницы (именно переверстать, а не скопировать).

Подключить эту верстку к вордпресс

В теле страницы присутствует опрос (квиз), данные с него нужно передавать в базу данных и вывести на отдельной странице в меню вордпресс

Сама верстка не сложная, точность совпадения так же не 100% пиксель перфект. Подробнее в переписке, цена договоренная

PHPWordPressMySQL
3 года назад
Maxtymosh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KovArt
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$230
6 дней
Отличный исполнитель, сделал все правки, всегда был на связи, предложил лучшие варианты решения задач, рекомендую!
Чёткая постановка задачи, качественное и понятное обсуждение, оплата в срок. От работы только положительные эмоции.
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