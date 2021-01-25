Верстальщик на небольшой проект (+php, wordpress, mysql)

Ищем верстальщика на проект, нужно переверстать сайт на 3 страницы (именно переверстать, а не скопировать).

Подключить эту верстку к вордпресс

В теле страницы присутствует опрос (квиз), данные с него нужно передавать в базу данных и вывести на отдельной странице в меню вордпресс

Сама верстка не сложная, точность совпадения так же не 100% пиксель перфект. Подробнее в переписке, цена договоренная