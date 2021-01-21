Верстка и натяжка wordpress

Добрый день! Требуется верстка (peffect pixel) и натяжка на вордпресс 2 страницы. На сайте уже есть несколько страниц. Предыдущий разработчик ушел на постоянную работу, поэтому приходится искать нового.

В прорисовке будут еще страницы.

Экраны:

380

756

1600

В дальнейшем улучшение и увеличение страниц.

Ответственность, знание вордпресс