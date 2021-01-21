Верстка и натяжка wordpress

$70
HTML-версткаЗавершен19 заявок471 просмотр
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Добрый день! Требуется верстка (peffect pixel) и натяжка на вордпресс 2 страницы. На сайте уже есть несколько страниц. Предыдущий разработчик ушел на постоянную работу, поэтому приходится искать нового.

В прорисовке будут еще страницы.

Экраны:

380

756

1600

В дальнейшем улучшение и увеличение страниц.

Ответственность, знание вордпресс

WordPress
3 года назад
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
YaroslavKobets
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$70
5 дней
С задачей справился на 110%. Никаких лишних вопросов и напрягов. Во сколько бы не написал, все время на связи! Четкая верстка и натяжка на WP: десктоп, мобильная версия и планшет. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
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