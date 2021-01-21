Верстка и натяжка wordpress

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Добрый день! Требуется верстка (peffect pixel) и натяжка на вордпресс 2 страницы. На сайте уже есть несколько страниц. Предыдущий разработчик ушел на постоянную работу, поэтому приходится искать нового.
В прорисовке будут еще страницы.
Экраны:
380
756
1600
В дальнейшем улучшение и увеличение страниц.
Ответственность, знание вордпресс
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