Сверстать страницу поиска жилья по Яндекс Картам

Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга. Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик/front-end developer
Задача:
Необходимо выполнить кроссбраузерную адаптивную верстку 1 страницы десктоп+мобайл наподобие этой: https://realty.yandex.ru/moskva/kupit/kvartira/karta/
С фильтрами, кнопками, пинами, всплывающими элементами, анимацией, функциями карты, рисованием по карте и прочим. В работе используем сервис Яндекс Карты.
Особенности:
Есть уже готовый дизайн страницы для всех разрешений. С большего дизайн повторяет страницу Яндекс Недвижимость, но немного упрощен. Реализован в Sketch.
Дизайн макеты отправлю через личные сообщения для более точной оценки выбранным разработчикам.
Есть ТЗ с описанием функционала работы страницы. Если что непонятно, будут оперативные пояснения и поддержка.
Верстка делается под уже существующий проект, выполненный на основе сетки Smartgrid. Поэтому нужно придерживаться определенной структуры файлов, а также использовать ранее созданные стили, скрипты и компоненты (в основном для таких элементов страницы как шапка, футер, кнопки, шрифты).
Общие требования к разработчику:
- Не менее 2х лет опыта
- Понимание принципов работы веб-приложений
- Уверенное владение html/css/js/gulp/git/sass/smartgrid
- Адаптивная кроссбраузерная верстка
- Логичный аккуратный код
- Самостоятельный поиск исправление ошибок перед отправкой задачи на проверку
- Настойчивость в доведении задачи до надлежащего результата
- Быть онлайн каждый день, не пропадать
- Соблюдать оговоренные сроки
- Отсутствие либо минимальное присутствие в портфолио лeндингoв и статейных сайтов
- В первую очередь интересуют реальные проекты и ссылки на них
- Заявки без наличия портфолио будут оставлены без внимания
Для проверки на автоответы напишите в своем сообщении сколько будет тpи плюc двa.
Ожидаю отклики с примерными ориентирами по цене и срокам, если условиться, что будем делать страницу по дизайну как Я. Недвижимость. В случае успешного сотрудничества, будут и другие задачи.
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