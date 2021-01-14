Сверстать страницу поиска жилья по Яндекс Картам

Требуется верстальщик/front-end developer

Задача:

Необходимо выполнить кроссбраузерную адаптивную верстку 1 страницы десктоп+мобайл наподобие этой: https://realty.yandex.ru/moskva/kupit/kvartira/karta/

С фильтрами, кнопками, пинами, всплывающими элементами, анимацией, функциями карты, рисованием по карте и прочим. В работе используем сервис Яндекс Карты.

Особенности:

Есть уже готовый дизайн страницы для всех разрешений. С большего дизайн повторяет страницу Яндекс Недвижимость, но немного упрощен. Реализован в Sketch.

Дизайн макеты отправлю через личные сообщения для более точной оценки выбранным разработчикам.

Есть ТЗ с описанием функционала работы страницы. Если что непонятно, будут оперативные пояснения и поддержка.

Верстка делается под уже существующий проект, выполненный на основе сетки Smartgrid. Поэтому нужно придерживаться определенной структуры файлов, а также использовать ранее созданные стили, скрипты и компоненты (в основном для таких элементов страницы как шапка, футер, кнопки, шрифты).

Общие требования к разработчику:

Не менее 2х лет опыта

Понимание принципов работы веб-приложений

Уверенное владение html/css/js/gulp/git/sass/smartgrid

Адаптивная кроссбраузерная верстка

Логичный аккуратный код

Самостоятельный поиск исправление ошибок перед отправкой задачи на проверку

Настойчивость в доведении задачи до надлежащего результата

Быть онлайн каждый день, не пропадать

Соблюдать оговоренные сроки

Отсутствие либо минимальное присутствие в портфолио лeндингoв и статейных сайтов

В первую очередь интересуют реальные проекты и ссылки на них

Заявки без наличия портфолио будут оставлены без внимания

Оплата по факту выполнения.

Для проверки на автоответы напишите в своем сообщении сколько будет тpи плюc двa.

Ожидаю отклики с примерными ориентирами по цене и срокам, если условиться, что будем делать страницу по дизайну как Я. Недвижимость. В случае успешного сотрудничества, будут и другие задачи.