Сверстать страницу поиска жилья по Яндекс Картам

HTML-версткаЗакрыт4 заявки760 просмотров
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Требуется верстальщик/front-end developer

Задача:

Необходимо выполнить кроссбраузерную адаптивную верстку 1 страницы десктоп+мобайл наподобие этой: https://realty.yandex.ru/moskva/kupit/kvartira/karta/ 

С фильтрами, кнопками, пинами, всплывающими элементами, анимацией, функциями карты, рисованием по карте и прочим. В работе используем сервис Яндекс Карты.

Особенности:

Есть уже готовый дизайн страницы для всех разрешений. С большего дизайн повторяет страницу Яндекс Недвижимость, но немного упрощен. Реализован в Sketch. 

Дизайн макеты отправлю через личные сообщения для более точной оценки выбранным разработчикам. 

Есть ТЗ с описанием функционала работы страницы. Если что непонятно, будут оперативные пояснения и поддержка.

Верстка делается под уже существующий проект, выполненный на основе сетки Smartgrid. Поэтому нужно придерживаться определенной структуры файлов, а также использовать ранее созданные стили, скрипты и компоненты (в основном для таких элементов страницы как шапка, футер, кнопки, шрифты). 

Общие требования к разработчику:

  • Не менее 2х лет опыта
  • Понимание принципов работы веб-приложений
  • Уверенное владение html/css/js/gulp/git/sass/smartgrid
  • Адаптивная кроссбраузерная верстка
  • Логичный аккуратный код
  • Самостоятельный поиск исправление ошибок перед отправкой задачи на проверку
  • Настойчивость в доведении задачи до надлежащего результата
  • Быть онлайн каждый день, не пропадать
  • Соблюдать оговоренные сроки
Требования к портфолио:

  • Отсутствие либо минимальное присутствие в портфолио лeндингoв и статейных сайтов
  • В первую очередь интересуют реальные проекты и ссылки на них
  • Заявки без наличия портфолио будут оставлены без внимания
Оплата по факту выполнения. 

Для проверки на автоответы напишите в своем сообщении сколько будет тpи плюc двa.

Ожидаю отклики с примерными ориентирами по цене и срокам, если условиться, что будем делать страницу по дизайну как Я. Недвижимость. В случае успешного сотрудничества, будут и другие задачи. 

3 года назад
alezandro
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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