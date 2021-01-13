Адаптивная верстка лендинга

$40
HTML-версткаЗакрыт88 заявок1811 просмотров
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Сверстать по макету:

https://drive.google.com/drive/folders/1tETZEB1QgbfTPnprr2NtTj7WARi4uPjh?usp=sharing

3 года назад
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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