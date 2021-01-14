Из PSD в HTML

Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга. Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2. Создайте публичный репозиторий на гитхаб и соедините со своим локальным репозиторием в приложении GitHub Desktop.3. Создайте необходимые файлы шаблона(html,css, каталог для картинок), подключите шрифты.
4. Сохраните изображения из макета.
5. Создайте разметку верхней части макета и стилизуйте в соответствии с макетом.
6. Сделайте необходимые коммиты и отправьте в удаленный репозиторий на гитхаб.
7. В качестве ответа прикрепите ссылку на созданный удаленный репозиторий.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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