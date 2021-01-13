Вёрстка + подключение к WP

HTML-версткаЗакрыт32 заявки456 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!Требуется адаптивно свёрстать страницы веб-сайта. Макеты в PSD. А затем подключить вёрстку к wordpress и настроить плагины.

Оставляйте заявки, отправлю техническое задание.

3 года назад
RoninaLara
Лариса 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать ленд на шаблоне (дам образец)

    $10

    Вот мой сайт https://urotrin.goodphytos.com/ Сделайте на свое шаблоне этот же сайт просто с абсолютно любым другим дизайном без разницы главное чтобы в целом нормально выглядел. Фотки поставьте другие но похожие. В некоторых местах сделайте небольшой буквально минимальный рерайт текстов ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Немного подправить верстку

    Есть сверстанная страница, нужно немного изменить верстку. Буквально 15-20 минут работы. Слайд 1) слайдер (сделан на slick) Сейчас при переключении слайда, меняется только текст. Надо что бы изменялась картинка. Слайд 2) Анимация. Нужно что бы при наведении на картинку она слегка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка 2-ух простых страниц на HTML 5 + логика на JS

    $60

    Вёрстка 2-ух простых страниц на HTML 5 + логика на JS Использовать библиотеку Pixi.js Бюджет 60$ Работы на 6-7 часов, исходник дизайна во флеше (с исходниками) Оплата по факту готовности БЕЗ авансов Сроки горят - завтра к вечеру, нужно ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт на Vue js,nuxt, Firebase

    $200

    Необходимо доделать проект разработки сайта сделанный с помощью технологий Vue js,nuxt и Firebase Дизайн доступен в фигма https://www.figma.com/file/OBakPYCkiGj1eIlu6N6MRz/Myprint-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-Copy?node-id=2%3A10223 ТЗ по доработкам https://docs.google.com/document/d/1QVM4z3-5w1AHiCKvtCFAFvUfINnXxy7IPXDWkgBQwus/edit?usp=sharing Будет предоставлены доступы к репозиторию на Gitlab и БД.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $60

    Сверстать по макету: ПК версия: https://clck.ru/Smqd5 Планшеты: https://clck.ru/Smqdw Моб версия: https://clck.ru/SmqfD В отклике указывайте цену, срок и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут. Бюджет ограничен, если он не покрывает Ваши услуги - просьба не делать отклик.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка

    Сейчас необходимо выполнить следующее. ТЗ описано по ссылке нижеhttps://docs.google.com/document/d/1llRz2ZAJgi49JmQmzI5ZBy7xjSh4dEhwyeePo1voW_c/edit?usp=sharingКогда вы готовы приступить к выполнению задания?Сколько будет стоить ваша работа?Срок выполнения работы?

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    3 года назад