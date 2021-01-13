Вёрстка + подключение к WP

Есть сверстанная страница, нужно немного изменить верстку. Буквально 15-20 минут работы. Слайд 1) слайдер (сделан на slick) Сейчас при переключении слайда, меняется только текст. Надо что бы изменялась картинка. Слайд 2) Анимация. Нужно что бы при наведении на картинку она слегка ...