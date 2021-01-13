Вёрстка + подключение к WP

Вот мой сайт https://urotrin.goodphytos.com/ Сделайте на свое шаблоне этот же сайт просто с абсолютно любым другим дизайном без разницы главное чтобы в целом нормально выглядел. Фотки поставьте другие но похожие. В некоторых местах сделайте небольшой буквально минимальный рерайт текстов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры!Требуется адаптивно свёрстать страницы веб-сайта. Макеты в PSD. А затем подключить вёрстку к wordpress и настроить плагины.
Оставляйте заявки, отправлю техническое задание.
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