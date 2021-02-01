Верстка макетов

HTML-версткаЗавершен1 заявка171 просмотр
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Верстка макетов  разработка индивидуальная 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$450
20 дней
хороший ответсвенный исполнитель. Работу свою сделал быстро. Коммуникация тоже хорошая. Все мои пожелания учел, все сделал, я очень доволен. Огромное спасибо! Планирую в дальнейшем сотрудничать! Однозначно рекомендую!
Все прошло успешно, рекомендую к сотрудничеству
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