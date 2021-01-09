Мобильная верстка сайта https://stanley-group.ru/ Макетов нет, делаем все по прототипу только под наш сайт https://berghoff-group.ru/. Более подробное ТЗ предоставлю. Сайт на битрикс.
Адаптивная верстка одностроничного сайта (+ мобильная версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать из psd макета адаптивный одностроничный сайт + сделать под него мобильную версию + CMS
Детали:
- 5 блоков
- 2 слайдера
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