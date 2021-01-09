Адаптивная верстка одностроничного сайта (+ мобильная версия).

$70
HTML-версткаЗакрыт71 заявка1188 просмотров
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Необходимо сверстать из psd макета адаптивный одностроничный сайт + сделать под него мобильную версию + CMS

Детали:

- 5 блоков

- 2 слайдера

3 года назад
PanfilovPKWeb
Кирилл 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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