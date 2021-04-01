Мобильная верстка

HTML-версткаЗавершен27 заявок920 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мобильная верстка сайта https://stanley-group.ru/

Макетов нет, делаем все по прототипу только под наш сайт https://berghoff-group.ru/

Более подробное ТЗ предоставлю.

Сайт на битрикс.

3 года назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
$50
25 дней
Все отлично, спасибо за работу, рекомендую!
Все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Доработать wordpress тему

    $30

    Здравствуйте Сайт https://oncologs.ru/ Есть оригинальный дизайн в psd, почти полная верстка (нету комментариев), тема wordpress. [list=1][*]Нужно чтобы комментарии так http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4kD7dm (есть только psd), и интегрировать их в тему wordpress.[*]Также верхнее меню сделать таким http://joxi.ru/DmBOxnou4WlJk2, при наведении чтобы выдвигалась нижняя часть. Это есть как ...

    WordPress
    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт для Blogger (Blogspot) по макету

    Приветствую. Необходимо сверстать сайт по готовому макету на движке blogger.com (ссылку на макет прилагаю: [url=https://yadi.sk/i/phfFWoPbGMh58Q)]yadi.sk/i/phfFWoPbGMh58Q)[/url] Нужно будет поставить шрифт из открытой библиотеки Google Fonts и несколько стандартных виджетов. Все изображения предоставлю. Буду ждать ваших предложений по срокам и цене. Заранее благодарен.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Посадка готовой вёрстка на Wordpress и его настройка

    Есть готовая вёрстка сайта. Сайт довольно-таки простой - каталог игр. Отправка формы, форма авторизации отсутствует.  Необходимо настроить Админ панель, чтобы в последующем в играх можно было добавить необходимое описание и картинки. Остальное без изменений.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка прототипа

    https://www.figma.com/file/W25cbFou2yhp46yUBLpCgr/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81?node-id=41%3A644 Необходимо сверстать прототип макета. Название классов необходимо делать по БЭМ, так же желательно использовать препроцессоры (предпочтительно SCSS).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Symphony5 Правки по сайту

    Необходимо внести дополнения в функционал сайта в вёрстку, в бекенд, в административную часть.  Внести правки.  Все работы в основном по Бекенду. Все подробности описаны в техническом задании. Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения всех работ.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание одностраничных лендингов-визиток на Wordpress

    $2

    Предоставляется зарегистрированный хостинг с новыми доменами. Задача: взять любую тематику сайтов к примеру( магазин входных дверей), уникализировать картинки по оттенкам, изменить стили, шрифты текста и сделать легкий примитивный рерайт. Пример готового сайта. http://multcompas.ru/ Шаблон сайтов можно делать на Wordpress(приоритет), ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ищем frontend-разработчика Middle/Junior+

    Привет! Мы ищем frontend-разработчика умеющего работать с АПИ и цветовыми темами на сайте. Большим плюсом будет опыт работы с нативным JS, но не обязательно.  Frontedn-разработчик нужен на один инвестиционный проект. Ориентируемся на вилку цены от 2 до ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать страницы полностью адаптивными + правки по вёрстке

    $20

    Приветствую, коллеги. НУЖНО на 6ти однотипных страницах сайта сделать первый экран адаптивным под мобильные устройства. Сейчас версия для ПК выглядит так -  http://joxi.ru/KAxJ0qtKDWZ1m8, а для моб. так -  http://joxi.ru/L21GgOh0BXRzrX. Ссылку на сайт вышлю кандидатам. После просмотра сайта можем уточнить бюджет. Сайт на ...

    HTML-верстка62 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Превью интерьера в попапе YII2 /Верстка.

    Можно ли добавить какой то фон к превью интерьера в попапе? См. Скрин. Имею ввиду фон к каждой конкретной картинке. Например Светло синий или бежевый. Или же миниатюру выбранной картинки подгружать (это самое оптимальное решение) Для воспроизведения ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад