Сверстать сайт для Blogger (Blogspot) по макету

Здравствуйте Сайт https://oncologs.ru/ Есть оригинальный дизайн в psd, почти полная верстка (нету комментариев), тема wordpress. [list=1][*]Нужно чтобы комментарии так http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4kD7dm (есть только psd), и интегрировать их в тему wordpress.[*]Также верхнее меню сделать таким http://joxi.ru/DmBOxnou4WlJk2, при наведении чтобы выдвигалась нижняя часть. Это есть как ...