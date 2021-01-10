Создание одностраничных лендингов-визиток на Wordpress

Нужно сказать что исправить для устранения ошибок, все правки мы внесем сами ссылку на сайт дам исполнителю На мобильной версии (адаптивка) вот такие ошибки - http://prntscr.com/why5rs Для десктопа - http://prntscr.com/why6v7 Мобильные естественно в приоритете От вас сроки и цена