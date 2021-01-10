Создание одностраничных лендингов-визиток на Wordpress

Работа по верстке со страницей товара. Пример тут https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-724 При переходе из каталога в карточку картинки должны растягиваться по ширине до максимума. При этом бегунок увеличения должен быть смещен. См. картинку для понимания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставляется зарегистрированный хостинг с новыми доменами.
Задача: взять любую тематику сайтов к примеру( магазин входных дверей), уникализировать картинки по оттенкам, изменить стили, шрифты текста и сделать легкий примитивный рерайт.
Пример готового сайта.
Шаблон сайтов можно делать на Wordpress(приоритет), DLE, Joomla.
Работа появляется часто.
Требуемое кол-во таких сайтов от 50 до 300 в неделю.
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