Ищем frontend-разработчика Middle/Junior+

Привет! Мы ищем frontend-разработчика умеющего работать с АПИ и цветовыми темами на сайте. Большим плюсом будет опыт работы с нативным JS, но не обязательно.

Frontedn-разработчик нужен на один инвестиционный проект. Ориентируемся на вилку цены от 2 до 12 USD/час. Но цену будет оговариваться в индивидуальном порядке.

Требуется:

Уметь работать с графиками (по средствам АПИ, без особого фанатизма).

Уметь работать с цветовыми темами через localStorage (это проще чем кажется)

Строгое соблюдение временных рамок.

В ставке пожалуйста указывайте ссылку на вашу лучшую работу.

Типовые ставки с “вот моё портфолио, смотрите сами” - рассматриваться не будут. Ровно как и ставки без ссылки вовсе.

Всех с праздниками!