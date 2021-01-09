Поднять скорость загрузки сайта

Здравствуйте, нужно исправить небольшие косяки по верстки на сайте. [list][*]Сайт работает на Yii2.[*]Изменения в проект заливаем через Git.[/list] Пишите ставку за час работы, так как оценить полностью объем не могу. Нужно пройтись по основным шаблонам и поправить то, ...