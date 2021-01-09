Поднять скорость загрузки сайта

Работа по верстке со страницей товара. Пример тут https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-724 При переходе из каталога в карточку картинки должны растягиваться по ширине до максимума. При этом бегунок увеличения должен быть смещен. См. картинку для понимания.
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Повысить максимально показатели в пейджспид
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