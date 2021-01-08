Symphony5 Правки по сайту

HTML-версткаЗакрыт1 заявка406 просмотров
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Необходимо внести дополнения в функционал сайта в вёрстку, в бекенд, в административную часть. 

Внести правки. 

Все работы в основном по Бекенду.

Все подробности описаны в техническом задании.

Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения всех работ. 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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