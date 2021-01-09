Доработать wordpress тему

1. Заходим [url=https://zakaz-oboi.ru/modul-picture]https://zakaz-oboi.ru/modul-picture[/url] 2. Кликаем [url=http://joxi.ru/V2VgqwoSKb3Z5A]http://joxi.ru/V2VgqwoSKb3Z5A[/url] 3. Открывается интерьер с изображением без маски [url=http://joxi.ru/gmv9kxNuvkXWyr]http://joxi.ru/gmv9kxNuvkXWyr[/url] Задача: На открывающемся в п.3. изображении должна быть наложена маска [url=http://joxi.ru/eAONkwocpMYWG2]http://joxi.ru/eAONkwocpMYWG2[/url] Маска уже реализована [url=https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-723]https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-723[/url] при нажатии на кнопку ИНТЕРЬЕР под картинкой [url=http://joxi.ru/BA0WgxltP5W3W2]http://joxi.ru/BA0WgxltP5W3W2[/url] Требуется, чтобы изменения были отправлены на сервер через битбакет. Сайт написан ...