Поправить верстку сайта на wordpress

HTML-версткаЗавершен8 заявок464 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт на вордпрессе magnat12.ru.

При переезде с хостинга на хостинг поехала шапка и исчез поп-ап (был один поп-ап с полями для обратной связи по клику на все кнопки типа "заказать" и "заказать звонок").

Прошу указать стоимость и сроки этих двух доработок.

WordPress
3 года назад
poppy_coloured
Любовь 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$5
1 день
Сергей - отличный специалист. Очень, очень быстро поправил съехавшую верстку на вордпрессе, был всегда на связи. Рекомендую!
Задание поставлено ясно и понятно, постоянно была на связи. Оплата без задержек. Рекомендую!
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