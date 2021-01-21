Категорически рекомендую! Планировал для начала сверстать пару страниц - посмотреть что и как, но после начала работы с Олегом, понял, что надо делать сразу весь сайт! Олег справился значительно быстрее оговоренных сроков. Все очень четко! Правки без проблем. В будущем только к нему!