Верстка ★ Дизайн ★ Wordpress ★ Front-end

Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то дисциплинированность со временем покажет, как далеко вы сможете продвинуться.

Эрик Бертран Ларссен

Мои контакты:

﻿Skype: samyrai2000

﻿Email: [email protected]

﻿Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo

﻿Viber, личный телефон: по запросу

Здравствуйте!

Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговорённый срок.

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

занимаюсь только вашим проектом

уложусь точно в срок

сверстаю качественно

всегда на связи

доведу работу до конца

Стек работ:

HTML5

CSS3

jQuery

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Bootstrap 3,4

Flexbox

SASS/SCSS

Git

Google maps API

Figma

Adobe Photoshop

карта ПриватБанк

Webmoney

Qiwi

P.S.: Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

﻿Skype: samyrai2000

﻿Email: [email protected]

﻿Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo

﻿Viber, личный телефон: по запросу

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 8:00 MSK

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Павел.