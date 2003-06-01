Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то дисциплинированность со временем покажет, как далеко вы сможете продвинуться.
Эрик Бертран Ларссен
Мои контакты:
Skype: samyrai2000
Email: [email protected]
Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo
Viber, личный телефон: по запросу
Здравствуйте!
Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговорённый срок.
Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
занимаюсь только вашим проектом
уложусь точно в срок
сверстаю качественно
всегда на связи
доведу работу до конца
Стек работ:
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- SASS/SCSS
- Git
- Google maps API
- Figma
- Adobe Photoshop
- карта ПриватБанк
- Webmoney
- Qiwi
Мои контакты:
Skype: samyrai2000
Email: [email protected]
Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo
Viber, личный телефон: по запросу
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 8:00 MSK
Пишите, всегда рад новым знакомствам.
С уважением, Павел.
Портфолио
- Адаптивный сайт для портфолио - Wd_developer_site102 просмотра
- Сайт для портфолио - Pricing96 просмотров
- Сайт для портфолио - Master_site109 просмотров
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- Адаптивный сайт для портфолио - Logotype81 просмотр
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- Адаптивный сайт для портфолио - Сreative_agency70 просмотров
- Сайт для портфолио - Adisem68 просмотров