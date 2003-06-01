samyrai2000

Павел samyrai2000

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка &#9733; Дизайн &#9733; Wordpress &#9733; Front-end

Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то дисциплинированность со временем покажет, как далеко вы сможете продвинуться.

Эрик Бертран Ларссен

Мои контакты:

﻿Skype:  samyrai2000

﻿Email: [email protected]

﻿Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo

﻿Viber, личный телефон: по запросу

Здравствуйте!

Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговорённый срок. 

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

занимаюсь только вашим проектом

уложусь точно в срок

сверстаю качественно

всегда на связи

доведу работу до конца

Стек работ:

  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • SASS/SCSS
  • Git
  • Google maps API
  • Figma
  • Adobe Photoshop
Оплату можно осуществить одним из способов:

  • карта ПриватБанк
  • Webmoney
  • Qiwi
P.S.:  Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

﻿Skype:  samyrai2000

﻿Email: [email protected]

﻿Telegram: @KostiukPavlo - https://t.me/KostiukPavlo

﻿Viber, личный телефон: по запросу

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 8:00 MSK

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Павел.

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