Требуется опытный верстальщик для создания SEO-оптимизированной HTML-версии сайта с макета Фигма. Сайт должен быстро загружаться и хорошо индексироваться поисковиками. Ожидается качественная работа и возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах. Работа будет в тесном взаимодействии с дизайнером-заказчиком.