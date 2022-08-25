Требуется сверстать два новых блока для сайта на WordPress. Необходимо выполнить HTML-верстку и установить блоки на сайт. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Сео оптимизтрованная верстка (3адаптива)
Макет Фигма. Сайт без сильного функционала, не тяжелый.
Объясню обычными словами. Нужна качественная верстка опытного, грамотного человека, который готов советовать, объяснять... (возможно что-то изменить, убрать лишнее) чтобы с сайтом максимально хорошо дружили поисковики (естественно помимо контента сайта). Чтобы сайт хорошо работал, быстро загружался и т.п. Работа напрямую с дизайнером-заказчиком.
За лишнее время и добросовестное отношение готовы доплачивать! Если все будет Ок, далее интересно сотрудничество еще нескольких проектов.
Жду ваших сообщений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо устранить проблемы отображения сайта на мобильных устройствах. Ошибка 'undefined constant `bcn_display`' требует исправления, также нужно наладить работу гугл карты на странице контактов и восстановить изображения в меню на главной странице. Опыт в WordPress обязателен.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в лендинг на WordPress. Необходимо изменить цвет в нескольких местах и отредактировать текст. Задача требует срочного выполнения. Подробности уточняются в личной переписке.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу Вордпресс. Макеты предоставлены в Фигма, необходимо учесть как десктопную, так и мобильную версию. Ожидается качественная адаптация дизайна и функциональности для конечного пользователя.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется выполнить задачи по HTML-верстке различной сложности. Ожидается качественное и аккуратное решение заданий, соответствующее современным стандартам веб-разработки. Подробности и материалы предоставлены в доступной папке.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку страницы для Ocstore 3, сделав копию контента без шапки и футера. Нужно скопировать два блока, как на указанном сайте, и адаптировать их для шаблона Remarket с обязательной оптимизацией под мобильные устройства.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для верстки сайта на WordPress по готовому дизайну из Figma. Необходимо подготовить три страницы: посадочную, каталог кейсов и отдельный кейс. Важно, чтобы заказчик мог самостоятельно вносить изменения на сайте. Оплата до 6 тыс. рублей.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать макет из Figma с использованием HTML, SCSS, jQuery и Gulp. Необходимо предоставить примеры работ, указать сроки и стоимость выполнения заказа. Обращение к макету по ссылке не включено.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка HTML-верстки согласно предоставленному техническому заданию. Необходимо исправить и улучшить элементы страницы, обеспечив соответствие требованиям ТЗ.HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Требуется адаптивная HTML-верстка лендинга из PSD-макета. Верстка должна точно соответствовать дизайну с допустимыми небольшими отклонениями. Необходима только верстка без натяжки на CMS. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад