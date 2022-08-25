Сео оптимизтрованная верстка (3адаптива)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок697 просмотров

Макет Фигма. Сайт без сильного функционала, не тяжелый.

Объясню обычными словами. Нужна качественная верстка опытного, грамотного человека, который готов советовать, объяснять... (возможно что-то изменить, убрать лишнее) чтобы с сайтом максимально хорошо дружили поисковики (естественно помимо контента сайта). Чтобы сайт хорошо работал, быстро загружался и т.п. Работа напрямую с дизайнером-заказчиком.

За лишнее время и добросовестное отношение готовы доплачивать! Если все будет Ок, далее интересно сотрудничество еще нескольких проектов.

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Figma
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