Макет Фигма. Сайт без сильного функционала, не тяжелый.

Объясню обычными словами. Нужна качественная верстка опытного, грамотного человека, который готов советовать, объяснять... (возможно что-то изменить, убрать лишнее) чтобы с сайтом максимально хорошо дружили поисковики (естественно помимо контента сайта). Чтобы сайт хорошо работал, быстро загружался и т.п. Работа напрямую с дизайнером-заказчиком.

За лишнее время и добросовестное отношение готовы доплачивать! Если все будет Ок, далее интересно сотрудничество еще нескольких проектов.

Жду ваших сообщений