Верстка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1170 просмотров

Нужна верстка сайта на Wordpress, есть готовый дизайн на Figma. Три страницы: посадочная, каталог кейсов, отдельный кейс. Нужно, чтобы потом мы могли сами вносить изменения на сайт. Оплата до 6 т.р

FigmaWordPress
3 года назад
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