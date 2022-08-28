Требуется выполнить HTML-верстку страницы в соответствии с техническим заданием. Необходимо уточнить сроки выполнения работы и задать все возникающие вопросы для успешного завершения проекта.
Доработка Верстки
Доработать верстку сайта и внести изменения :
- Баннер
- Белый лист
- Иконки в разделе миссия
- Роадмап
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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