Доработка Верстки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка207 просмотров

Доработать верстку сайта и внести изменения : 

- Баннер

- Белый лист

- Иконки в разделе миссия

- Роадмап

3 года назад
guest_16450316267048
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Все хорошо, спасибо
Спасибо за очередную интересную задачу. Было приятно работать, коммуникация на высшем уровне. Буду рад взяться ещё за новые и интересные проекты. Рекомендую к работе данного заказчика! 🥳

Заявки фрилансеров

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад

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