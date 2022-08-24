Выгрузить готовую вёрстку на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок477 просмотров

Имеется готовая вёрстка сайта, ищу человека который сможет её выгрузить на хостинг (хостинг и домен имеется). Предлагайте свою цену и сроки. Если не имели с этим какого либо опыта - не оставляйте заявку.

Антибот: 53 + 20 =

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