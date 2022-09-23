Нужно сверстать мобильную версию сайта качественно, чтобы работало на любых телефона, платформах и браузерах.

Ссылка на макет

https://www.figma.com/file/ViFZCduM5w20vhNzphrBvC/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82

С вами цену и срок обсудили 20 000 рублей Срок - 20 дней +- (Качество требует времени)

Сб -Вс - не работаю)

Оплата делится на 4 части: 25% предоплата, далее 25% за 33% готового результата, 25% за 66% готового результата, 25% за 100% готовую верстку.

Промежуточные результаты нужно показывать каждый понедельник, если есть вопросы, то спрашивать