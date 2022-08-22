Заверстати дизайн фігми у html

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Закрыт11 заявок348 просмотров

Треба заверстати шаблони із фігми - https://www.figma.com/file/IHrzX6dUgdGxpL0nC8SedV/Brave-Ukraine?node-id=0%3A1. Мобільна адаптованість за власним розсудом. Дизайн не важкий

HTMLNode.js
3 года назад
kozhanoff
Алексей 
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месяц назад

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