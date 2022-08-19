Сверстать сайт на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок291 просмотр

Есть готовый дизайн для десктопной и мобильной версии.

В дизайне присутствует анимация( примерно 12 блоков) в формате svg

Требуется закинуть весь дизайн на WP и провести хорошую оптимизацию по быстродействию.

Всего страниц: 9

Дизайн можно посмотреть здесь https://www.figma.com/file/W8E6z5YXwVm03qdxiwJN2f/Untitled-Edit?node-id=22%3A63

Предлагайте сроки и цены. Преступить уже надо в вс-пн

Node.jsWordPress
3 года назад
headhunter1
Юрий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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