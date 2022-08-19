Требуется разработка адекватного UI для проекта на React JS. Необходимо сделать адаптивную верстку Sidebar, чтобы при скрытии страница растягивалась. Также нужно добавить функционал в разделе Messages: при клике на пользователя должно добавляться сообщение рядом с ним.
Нужно натянуть готовую вёрстку на сайт
https://gabbasov98.github.io/vatutinki/build/index...
Все страницы: https://gabbasov98.github.io/vatutinki/build/nav.h...
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