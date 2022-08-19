Нужно натянуть готовую вёрстку на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1061 просмотр

https://gabbasov98.github.io/vatutinki/build/index...

Все страницы: https://gabbasov98.github.io/vatutinki/build/nav.h...

3 года назад
izmagor
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Заявки фрилансеров

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