Верстка сайта с фигмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки1091 просмотр

Нужна верстка на сайт.

Цену, сроки, условия предлагайте. 

Полное тех. задание в прикрепленном файле. 

Figma
3 года назад
sa2opi
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Заявки фрилансеров

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