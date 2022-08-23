Требуется доработка WordPress шаблона с адаптацией под SEO. Необходимо создать верхнее меню для ПК и мобильной версии, добавить три текстовых блока для SEO, разработать внутренние страницы: упрощённую шаблонную страницу, блог и страницу контактов. Также требуется изменить световую схему сайта и подвязать все разделы в меню.
Верстка сайта с фигмы
Нужна верстка на сайт.
Цену, сроки, условия предлагайте.
Полное тех. задание в прикрепленном файле.
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