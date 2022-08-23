Дизайн для сайта в figma + адаптивный шаблон HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок393 просмотра

Разработать дизайн сайта в фигме. На основе дизайна сверстать адаптивный шаблон. ТЗ в прикрепленном файле.

FigmaHTML
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