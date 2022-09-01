Требуется выполнить HTML-верстку страницы в соответствии с техническим заданием. Необходимо уточнить сроки выполнения работы и задать все возникающие вопросы для успешного завершения проекта.
Нужно сверстать копию сайта
Копию сайта на bootstrap, нужна только верстка
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