Нужно сверстать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки258 просмотров

Копию сайта на bootstrap, нужна только верстка

https://check-auto.by

Bootstrap
3 года назад
venjihook
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$60
3 дня
Escrow
Все отлично, работа выполнена на оговорённом уровне качества и сроков, отличный исполнитель. Спасибо за работу.
Четко поставленные задачи, быстрая коммуникация, очень рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Кузьма
 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
3 года назад
whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

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