Верстка лендинга из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок595 просмотров

Адаптивно.

Макет https://drive.google.com/file/d/10cFnGYVH2Pstqv7zguVzBF-mHY5vG5Ub/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 2+45=

3 года назад
karenjan
Карен 
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4 дня назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
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$55
1 день
Escrow
Спасибо за работу
отличный заказчик, рекомендую.

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