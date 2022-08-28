Необходимо скопировать сайт с HTML-версткой на платформу WordPress. Важно обеспечить возможность редактирования всех статей и изображений через админку. Проект включает перенос всего контента с сохранением функциональности.
Верстка лендинга из PSD
Адаптивно.
Макет https://drive.google.com/file/d/10cFnGYVH2Pstqv7zguVzBF-mHY5vG5Ub/view?usp=sharing
Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.
Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.
Без цены и сроков не рассматриваю заявки.
Антибот 2+45=
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