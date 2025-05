FrontEnd, Js , Css , Html,BEM

I have been engaged in frontend development for about 8 months. I create adaptive sites, the code is valid, semantics, the name class is BEM methodology. I have knowledge of JavaScript.

Займаюся frontEnd розробкою близько 8 місяців . Верстаю адаптивні сайти , код валідний , семантика , назва класів методологією БЕМ . Маю знання JavaScript