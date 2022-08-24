Требуется адаптивная верстка многостраничного сайта по макетам. Обязательно использование Gulp, SCSS и методологии BEM. В конце необходимо предоставить папку с черновыми файлами. Укажите реальные сроки и стоимость выполнения проекта. Отклики с примерами работ и ссылками на портфолио обязательны.
Нужно сверстать сайт
Нужно сделать одну страницу, которая будет выглядеть примерно так:1: https://i.ibb.co/yW7V2Pt/2022-08-06-T203736-577.pngСлева блок с логотипом, описанием и скрытыми/неактивными карточками, справа - карта2: https://i.ibb.co/7bds21T/2022-08-06-T205050-693.pngЗатем, при увеличении нужного места, карта показывает заданные отметки3: https://i.ibb.co/6YbC0yg/2022-08-06-T205419-053.pngЧтобы карточки стали активны нужно все их найти на карте и прокликать, тогда они становятся активны, соответственно, по клику на них будет открываться такое же окошкоБолее детальное ТЗ обсудим в лс
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