Сверстать макет из фигмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок346 просмотров

Нужно сверстать макет из фигмы: https://www.figma.com/file/eU4PfUXbxKWlnWMSwpsyCW/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2?node-id=47%3A2

Стек: html, scss, jquery, gulp

Сбросьте пару своих работ.

В заявке укажите свои сроки и стоимость.

FigmaHTMLjQueryNode.jsSCSSGulp
3 года назад
oksana-aleksandr
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